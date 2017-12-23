«Нефтехимик» выиграл в Астане и догнал «Ак Барс»

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» в очередном матче чемпионата КХЛ победил «Барыс» в Астане со счетом 4:0, решив судьбу встречи в третьем периоде.

Обыграв в предыдущем туре дома «Ак Барс» (3:0), «Нефтехимик» почти вплотную подобрался к лидеру Восточной конференции. На сегодня в активе казанцев 79 очков, у нижнекамцев перед игрой в Астане было 76. Выигрывает «Нефтехимик» в столице Казахстана и догоняет «Ак Барс», который потерпел два поражения в двух матчах от нижнекамцев. Чем не стимул. И своим шансом нижнекамцы воспользовались, решив судьбу матча в начала третьего периода, забросив за четыре минуты три безответных шайбы в ворота хозяев.

И для наставника гостей Андрея Назарова, не один сезон возглавлявшего «Барыс» и сборную Казахстана, игра в Астане представлялась особенной. Так что искры на льду от жестких столкновений посыпались с первых же секунд встречи. Борьба, борьба и еще раз борьба. Без голов. Но с массой удалений. Уже в первой двадцатиминутке хозяева заработали 16 минут штрафа, большая часть которого пришлась на шведского голкипера «Астаны» Хенрика Карлссона, принявшего недавно гражданство Казахстана. Он и в матче в Нижнекамске начудил, схлопотав матч-штраф, и сегодня на своем льду быстро заработал дисциплинарный штраф, 10 минут за недисциплинированное поведение.

Бились, бились соперники, и лишь в самой концовке второго периода публика увидела первую заброшенную шайбу. Влетела она в ворота «Барыса» после броска Эмиля Галимова. Завозился в чужой зоне форвард хозяев и Андрей Нестрашил отобрал шайбу у борта и сразу бросил в прорыв Галимова, выход один на один, бросок с неудобной руки под перекладину, 0:1.

На волне успеха столь же удачно и эффективно гости начали и третью двадцатиминутку. Вкатился в зону «Барыса» Марат Хайруллин в гордом одиночестве, прокатился за ворота и сделал идеальную передачу на пятачок подоспевшему Деннису Эвербергу. Тому было сложно промахнуться с метра в пустой угол, он и не промахнулся, так швед забил шведу, 0:2. Дальше-больше. «Барыс» был отправлен в нокаут. Три шайбы в течение четырех минут влетели в ворота хозяев. Причем дважды кряду нижнекамцы забили в меньшинстве.

Сначала убежал один на один с Карлссоном Ильдар Шиксатдаров, издевательски катнув шайбу между щитков шведу, 0:3. А еще через пару минут гости реализовали еще один выход один на один, на этот раз забил Богдан Якимов, 0:4! Красивая победа.

После 43 матчей в активе «Нефтехимика» стало 79 очков, как и у «Ак Барса», но казанцы остались на первом месте в Восточной конференции, поскольку опережают нижнекамцев по количеству общих побед. В следующем туре 25 декабря «Нефтехимик» сыграет в Новосибирске с «Сибирью».

«Барыс» (Астана, Казахстан) – «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3).

Шайбы забросили: Галимов (39), Эверберг (43), Шиксатдаров (45), Якимов (47). Штраф: 22-14.