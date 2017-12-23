В Лаишевском районе стартовали республиканские соревнования по спортивной борьбе панкратион

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в селе Песчаные Ковали Лаишевского района стартовали республиканские соревнования на Кубок РТ по спортивной борьбе панкратион, сообщает пресс-служба района.
В них принимают участие свыше 300 спортсменов из Казани, Верхнего Услона, Зеленодольска, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Набережных Челнов и Лаишевского района. Турнир будет проходить в течение двух дней, победителей определят в четырех возрастных категориях: 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004 и 2001-2002 годов рождения.
Спортсменов поприветствовали и.о. руководителя исполкома Лаишевского района Андрей Карсалов, президент Федерации айкидо айкикай РТ Евгений Китаев и руководитель исполкома филиала Российского союза боевых искусств по РТ Александр Даренков.
Республиканские соревнования по спортивной борьбе панкратион в Татарстане проводятся впервые.
Панкратион — это древний олимпийский вид единоборств, возрожденный в наше время. Вошел в программу древних Олимпийских игр в 648 году до н.э.