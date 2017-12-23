Все новости Татарстан Россия

Спорт

В Лаишевском районе стартовали республиканские соревнования по спортивной борьбе панкратион

23 декабря 2017, 16:23

В Лаишевском районе стартовали республиканские соревнования по спортивной борьбе панкратион Республиканские соревнования по спортивной борьбе панкратион в Татарстане проводятся впервые.
Калининград впервые принимает международные соревнования по современному панкратиону
Кубок мэра по современному панкратиону состоится в Хабаровске
Татарстан принял чемпионат ПФО по панкратиону
Чемпионат ПФО по панкратиону пройдет в Казани
Тульский спортсмен стал чемпионом мира по панкратиону

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в селе Песчаные Ковали Лаишевского района стартовали республиканские соревнования на Кубок РТ по спортивной борьбе панкратион, сообщает пресс-служба района.

В них принимают участие свыше 300 спортсменов из Казани, Верхнего Услона, Зеленодольска, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Набережных Челнов и Лаишевского района. Турнир будет проходить в течение двух дней, победителей определят в четырех возрастных категориях: 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004 и 2001-2002 годов рождения.

Спортсменов поприветствовали и.о. руководителя исполкома Лаишевского района Андрей Карсалов, президент Федерации айкидо айкикай РТ Евгений Китаев и руководитель исполкома филиала Российского союза боевых искусств по РТ Александр Даренков.

Республиканские соревнования по спортивной борьбе панкратион в Татарстане проводятся впервые.

Панкратион — это древний олимпийский вид единоборств, возрожденный в наше время. Вошел в программу древних Олимпийских игр в 648 году до н.э.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter