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Политика

В МИД РФ поставку американского оружия Киеву сочли весьма опасным

23 декабря 2017, 16:11

По словам Карасина, опасность состоит в поощрении американскими властями воинственных сил в Киеве.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Решение властей США поставлять Киеву летальное оружие очень опасно, заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

По словам Карасина, опасность не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в поощрении американскими властями воинственных сил в Киеве.

Замминистра уверен, что поставка оружия подстегивает украинскую «партию войны» к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе, нагнетает вероятность срыва процесса урегулирования.

 


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