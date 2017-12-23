В МИД РФ поставку американского оружия Киеву сочли весьма опасным

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Решение властей США поставлять Киеву летальное оружие очень опасно, заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

По словам Карасина, опасность не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в поощрении американскими властями воинственных сил в Киеве.

Замминистра уверен, что поставка оружия подстегивает украинскую «партию войны» к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе, нагнетает вероятность срыва процесса урегулирования.