Наиль Магдеев: Новоселье татарского театра хотелось бы отметить в 2018 году

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В Челнах бывший развлекательный центр «Колизей» стал муниципальной собственностью. Об этом стало известно на итоговой пресс-конференции мэра Автограда Наиля Магдеева.

На итоговой встрече с главой Челнов журналисты спросили о судьбе татарского драматического театра, который должен был переехать в бывшее здание развлекательного комплекса «Колизей». Но пока этого не случилось.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли продвижение вперед в этом деле. Магдеев сообщил, что бывший РК «Колизей» официально стал муниципальной собственностью.

Сейчас компания «Татгражданпроект» готовит проектно-смертную документацию. Примерно реконструкция здания обойдется в 600 млн рублей. «Новоселье татарского театра

хотелось бы отметить в 2018 году», - сообщил Магдеев. Будет реконструирован и парк возле «Колизея».