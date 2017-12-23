Россияне в 2017 году потратили 4,4 трлн рублей на покупку автомобилей

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Россияне в 2017 году потратили п4,4 трлн рублей на покупку автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Объем рынка новых легковых автомобилей за 11 месяцев 2017 года составил 1,3 млн автомобилей. Средняя цена на машину превысила 1,32 млн рублей. Емкость рынка подержанных авто за это же время составила 2,7 трлн рублей.

По выручке от продажи автомобилей лидирует Москва (565 млрд рублей), на втором месте – Санкт-Петербург с 260 млрд рублей, тройку лидеров замыкает Новосибирск с 52 млрд рублей.