«Вояж» – «Фюзеляж»: КВЗ поздравил с Новым годом пародийным клипом

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Казанский вертолетный завод поздравил с Новым годом пародийным клипом «Фюзеляж». Клип размещен на видеохостинге «Ютуб».

Молодого сотрудника КВЗ похищают шпионы и уговаривают переехать жить в Америку. Заводчане-вертолетчики спасают парня. Действо происходит под песню, в которой есть такие слова: «На фоне наших вертолетов все остальные как болота. Приподнимаем свой тангаж, скорей держись за фюзеляж!».

Клип заводчан выглядит как пародия на видеоработу группы Сергея Шнурова «Ленинград». У питерцев песня называется «Вояж».