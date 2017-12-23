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«Вояж» – «Фюзеляж»: КВЗ поздравил с Новым годом пародийным клипом

23 декабря 2017, 14:37

«Вояж» – «Фюзеляж»: КВЗ поздравил с Новым годом пародийным клипом В тексте песни есть слова «на фоне наших вертолетов все остальные как болота».

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Казанский вертолетный завод поздравил с Новым годом пародийным клипом «Фюзеляж». Клип размещен на видеохостинге «Ютуб».

Молодого сотрудника КВЗ похищают шпионы и уговаривают переехать жить в Америку. Заводчане-вертолетчики спасают парня. Действо происходит под песню, в которой есть такие слова: «На фоне наших вертолетов все остальные как болота. Приподнимаем свой тангаж, скорей держись за фюзеляж!».

Клип заводчан выглядит как пародия на видеоработу группы Сергея Шнурова «Ленинград». У питерцев песня называется «Вояж».


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