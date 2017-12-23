Нижнекамцев приглашают выиграть миллион на конкурсе по обустройству двора

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Нижнекамцам, желающим поучаствовать в конкурсе по благоустройству дворов, необходимо разместить свой проект в Сети до 18 мая 2018 года. Итоги конкурса будут подведены 25 мая в День соседей. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

Жителям одного или нескольких соседних домов нужно создать оригинальный проект по благоустройству своего двора, воплотить его в жизнь и разместить фото- или видеоотчнт на сайте конкурса dvor.ergo.ru или в социальных сетях с хэштегом #спортдвор, #уютныйдвор, #безопасныйдвор.

Проектом может стать спортивный снаряд, арт-объект, облагораживание территории с точки зрения ландшафтного дизайна или установка оборудования, повышающего безопасность двора.

Жюри выберет победителей двух этапов в различных номинациях: самый уютный двор, самый безопасный двор, самый спортивный двор.

Авторов самых ярких проектов ждут подарочные сертификаты на проведение работ по благоустройству двора. Главный приз – сертификат на сумму 1 млн рублей на обустройство двора.

2018 год объявлен в России годом гражданской активности. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно со страховой компанией ERGO запустили общероссийский конкурс по благоустройству дворов по всей стране.