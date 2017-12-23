Нижнекамец стал победителем Всероссийского турнира по вольной борьбе

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Представитель спортивного клуба «Нефтехимик» из Нижнекамска Евгений Лапшов победил на 13-ом Всероссийском турнире по вольной борьбе на призы Николая Гаврилова в Чебоксарах. Об этом говорится в публикации на сайте Нижнекамского муниципального района

В соревнованиях участвовали более 130 спортсменов из 16 регионов страны.

Мастеру спорта Евгению Лапшову в весовой категории до 74 кг не было равных. Женя провел 4 схватки. Поединок с земляком – нижнекамцем Умаханом Магомедхановым – за выход в финал закончился победой Лапшова 14:12. Остальные поединки, включая финальный, с представителем Чувашии Русланом Самаркиным, завершились досрочно, со счетом 10:0.

Чебоксарцу досталось «серебро» турнира, Магомедханов занял третье место.