Рустам Минниханов возглавил федеральный общественный совет проекта «Городская среда»

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Рустам Минниханов возглавил федеральный общественный совет оптимизированного проекта «Городская среда», сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Президиум Генерального совета «Единой России» на XVII Съезде партии принял решение об оптимизации партийных проектов до 14. На заседании были назначены координаторы и председатели общественных советов обновленных проектов.

В частности, проект «Городская среда» объединен под тем же названием с проектом «Парки малых городов». Координатором оптимизированного проекта стал член генсовета, зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. Главой общественного совета назначен член бюро высшего совета, Президент Татарстана Рустам Минниханов.



Поручение об оптимизации партийных проектов было дано председателем партии, Премьер-министром России Дмитрием Медведевым по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России».