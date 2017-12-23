«Рубин» станет шестым частным клубом в РФПЛ

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). «Рубин» станет шестым частным клубом в Российской футбольной премьер-лиге, пишут «Известия».

Сейчас частными клубами в РФПЛ являются «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Анжи» и «Тосно».

Клуб уже в этом сезоне полностью спонсируется частным капиталом, госсредства не привлекаются, форма собственности должна быть соответствующей, пояснил гендиректор «Рубина» Рустем Саяхов. Переход клуба в частную собственность был анонсирован руководством клуба летом этого года.

Сейчас «Рубин» является муниципальным автономным учреждением, единственным учредителем клуба является комитет земельных и имущественных отношений города Казани. 25 декабря исполком РФС рассмотрит ходатайство ФК «Рубин» об одобрении изменения формы собственности организации. Предполагается, что будет общество с ограниченной ответственностью.