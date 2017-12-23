Три человека пострадали в аварии в Буинском районе

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В Буинском районе при столкновении двух автомобилей пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло вчера днем на 91-м километре трассы Казань – Ульяновск. Возле деревни Большое Фролово столкнулись «Жигули» и «Опель Астра».

В аварии пострадал 18-летний водитель отечественного авто, 62-летний водитель иномарки, а также его 57-летняя пассажирка.

На месте сотрудники ЗПСО №1 отключили аккумуляторы автомобилей, вытащили машины на дорогу, оказали пострадавшим первую помощь и передали их медикам.