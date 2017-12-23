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Происшествия

Три человека пострадали в аварии в Буинском районе

23 декабря 2017, 12:29

ДТП произошло на 91-м километре трассы Казань – Ульяновск.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В Буинском районе при столкновении двух автомобилей пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло вчера днем на 91-м километре трассы Казань – Ульяновск. Возле деревни Большое Фролово столкнулись «Жигули» и «Опель Астра».

В аварии пострадал 18-летний водитель отечественного авто, 62-летний водитель иномарки, а также его 57-летняя пассажирка. 

На месте сотрудники ЗПСО №1 отключили аккумуляторы автомобилей, вытащили машины на дорогу, оказали пострадавшим первую помощь и передали их медикам.


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