Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Казани 80-летнюю бабушку

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС спасли на пожаре в доме № 13 на улице Серова в Казани 80-летнюю бабушку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани поступило накануне в 20.17. Сотрудники МЧС увидели горящую мебель в квартире на десятом этаже четырнадцатиэтажного панельного жилого дома. В комнате находилась 80-летняя женщина. Спасатели эвакуировали ее из дома и передали медикам, которые доставили ее в городскую клиническую больницу №7.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.