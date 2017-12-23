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Скончался звезда «Песняров» и автор хита «Алеся» Валентин Бадьяров

23 декабря 2017, 11:52 , Фото: из соцсетей

Скончался звезда «Песняров» и автор хита «Алеся» Валентин Бадьяров О смерти музыканта сообщил на странице «Вконтакте» его друг Николай Подгорнов.

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). На 71-м году жизни 22 декабря скончался музыкант и певец, автор песни «Алеся» Валентин Бадьяров. О смерти музыканта сообщил на странице «Вконтакте» его друг Николай Подгорнов.

«Сегодня ушел мой лучший друг, замечательный человек, великолепный скрипач, участник первого состава ансамбля „Песняры“, основатель и руководитель ансамбля „Сябры“, один из создателей знаменитой песни „Алеся“ Валентин Бадьяров. Очень грустно...», – написал он.

Валентин Бадьяров родился 13 февраля 1947 года в семье русского военнослужащего. Получил образование по классу скрипки. С 1970 по 1972 проработал в ВИА «Песняры». В этой группе Бадьяров играл на гитаре и скрипке, участвовал в аранжировках песен и был бэк-вокалистом. Также музыкант работал в группах в ВИА «Веселые голоса» и возглавлял ВИА «Сябры».

В 1989 году музыкант уехал на постоянное место жительства в Германию. За рубежом он работал с разными оркестрами, в частности возглавлял камерный ансамбль города Баденвайлер.

 


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