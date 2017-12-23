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Общество

В Мензелинске состоялось открытие центральной елки

23 декабря 2017, 14:24

На празднике присутствовали главные новогодие персонажи – Дед Мороз и Снегурочка, а также символ года – Собака.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В Мензелинске состоялось открытие центральной елки. Новогоднюю красавицу установили в обновленном парке имени Мусы Джалиля, пишет газета «Мензеля».

Торжественное открытие началось с бала-маскарада. Студенты города станцевали вальс вокруг елки, а затем на сцену были приглашены представители разных «королевств» – фольклорные ансамбли сельских поселений.

На празднике также присутствовали главные новогодие персонажи – Дед Мороз и Снегурочка, а также символ года – Собака. Они поздравили всех собравшихся с наступающим Новым Годом. Дед Мороз, которому парк очень понравился, рассказал его историю гостям праздника.

Глава Мензелинского района Айдар Салахов поблагодарил строителей и всех специалистов, которые проводили ремонтные работы в парке. Здесь же подвел итоги конкурса по новогоднему оформлению административных зданий предприятий и учреждений. Такой же конкурс прошел и в сельских поселениях. Победителям вручили благодарственные письма.

Праздник сопроваждался концертными номерами и новогодним флэшмобом. Волонтеры раздавали посетителям парка новогодние поделки мензелинских учащихся.

 


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