В Болгаре состоялось открытие 3D-кинозала

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В городе Болгар Спасского района открылся обновленный кинозал «Октябрь». Теперь жители и гости города смогут посмотреть фильмы в современном формате высокого качества. Об этом пишет местная газета «Новая жизнь».

Два года назад Фонд кино России объявил конкурс по поддержке кинотеатров в малых городах России. В прошлом году киноучреждение Спасского района выиграло грант в размере пять млн рублей на модернизацию кинозала цифровым оборудованием.

На открытии кинозала присутствовала директор «Татаркино» в сфере вопроса развития кинематографа РТ Миляуша Айтуганова. Она отметила, что в республике по данной программе отремонтировано 19 таких залов, и один из них находится в Спасском районе.

В ближайшее время в кинозале «Октябрь» начнется показ последнего эпизода фильма «Звездные войны. Последние джедаи», который вышел в прокат 14 декабря.