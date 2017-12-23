Все новости Татарстан Россия

Культура

В Болгаре состоялось открытие 3D-кинозала

23 декабря 2017, 13:07

В ближайшее время в кинозале «Октябрь» начнется показ последнего эпизода фильма «Звездные войны. Последние джедаи».
Рустам Минниханов открыл в Болгаре крытый бассейн с тренажерным залом «Дулкын»
На 20 процентов увеличился поток аграрных туристов у фермера Спасского района РТ
Фермер из Спасского района РТ закупает танцующих павлинов
В Спасском районе РТ решили возродить историю родного края
В Спасском районе РТ планируют приступить к севу озимых культур

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В городе Болгар Спасского района открылся обновленный кинозал «Октябрь». Теперь жители и гости города смогут посмотреть фильмы в современном формате высокого качества. Об этом пишет местная газета «Новая жизнь».

Два года назад Фонд кино России объявил конкурс по поддержке кинотеатров в малых городах России. В прошлом году киноучреждение Спасского района выиграло грант в размере пять млн рублей на модернизацию кинозала цифровым оборудованием.

На открытии кинозала присутствовала директор «Татаркино» в сфере вопроса развития кинематографа РТ Миляуша Айтуганова. Она отметила, что в республике по данной программе отремонтировано 19 таких залов, и один из них находится в Спасском районе.

В ближайшее время в кинозале «Октябрь» начнется показ последнего эпизода фильма «Звездные войны. Последние джедаи», который вышел в прокат 14 декабря.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter