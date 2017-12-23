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Жители Казани решат дальнейшую судьбу озера Лебяжье

23 декабря 2017, 11:23

На сегодняшний день в ходе восстановительных работ водная гладь озера увеличилась в 6,5 раза, дно углублено до трех−четырех метров.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Дальнейшую судьбу масштабного проекта по экореабилитации озера Лебяжье в Кировском районе Казани вынесут на обсуждение горожан, сообщается на портале мэрии столицы РТ.

Жители Казани должны будут решить – быть там первозданному лесопарку или наполнить территорию различными активностями. Уже этой зимой на прилегающей к озеру территории планируется начать благоустройство освещенных лыжных трасс.

На сегодняшний день в ходе восстановительных работ водная гладь озера увеличилась в 6,5 раза, дно углублено до трех− четырех метров. Специалисты постелили специальную защитную экологическую пленку, благоустроили берега, проложили водопровод, связывающий Лебяжье с озером Изумрудным.

Восстановление озера ведется под личным контролем Рустама Минниханова.

 


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