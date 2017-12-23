В Нижнекамске выбирают директора для школы нового формата

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). 17 января состоится конкурс претендентов на замещение должности руководителя новой школы, сообщает пресс-служба Нижнекамского муниципального района.

Желающим принять участие в конкурсе, необходимо предоставить до 12 января. Анализ документов, представленных претендентами на вакантную должность, ознакомление с программой, а также при необходимости защита проектов будет проходить до 15 января.

Квалификационные требования к участникам конкурса: высшее профессиональное образование по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет.

Положение о конкурсе и формы документов, необходимых для участия в нем, размещены на сайте Управления образования Нижнекамского муниципального района.