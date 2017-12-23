В Казани покажут спектакль номинанта «Золотой маски» из Санкт-Петербурга

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). В творческой лаборатории «Угол» состоится открытая лекция и показ спектакля театрального режиссера Бориса Павловича (Санкт-Петербург). Об этом сообщает пресс-служба фонда «Живой город».



Лекция на тему «Театр и социум: горизонтальные структуры в современном искусстве» и показ спектакля «Видимая сторона жизни» состоятся 25 декабря.



Борис Павлович поведает об отношениях социума и театра, а также об использовании так называемых «горизонтальных структур» в современном искусстве.

«Основной ценностью горизонтального искусства является не авторское высказывание, а возможность спонтанной встречи, запуск цепной реакции стихийного творчества, реализация мечты другого человека», — отмечает режиссер.



Спектакли Бориса Павловича не раз номинировались на главную театральную премию страны «Золотая маска»: в 2009 году за спектакль «Толстая тетрадь» и в 2010-м – за «Видимую сторону жизни».



Затем Павлович был приглашен в Большой драматический театр имени Товстоногова, там он осуществил постановку знаменитого инклюзивного спектакля «Язык птиц». Театральные критики отмечают, что «Язык птиц» стал прорывом в сфере инклюзивного театра России. Спектакль номинировался на «Золотую маску», а в 2017 году режиссер Борис Павлович получил за постановку специальную премию жюри петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».