(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Альметьевска, сообщает пресс-служба главы Альметьевского муниципального района.

Дед Мороз вначале пришел в школу № 25, где состоялся новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями и для детей из многодетных семей.

В этот же день главный волшебник страны посетил Альметьевский детский дом. Воспитанники встретили его танцами и песнями. Во время встречи ребята задавали вопросы Деду Мороза, а младшие рассказали стихотворения и в награду получили от гостя из Великого Устюга сладкие подарки.

Дед Мороз также посетил детский технопарк «Кванториум», где состоялась пресс-конференция с одаренными и отличившимися в учебе ребятами. Дед Мороз предпочитает письма, написанные от руки, но читает и те, что присланы на электронную почту. В завершении встречи Дед Мороз поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал исполнения самых заветных желаний и подчеркнул, что в жизни всегда есть место чудесам.