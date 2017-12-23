В театре Камала в Казани назвали лауреатов премии имени Сиразиева

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В Татарском государственном академическом театре им.Г.Камала состоялась торжественная церемония вручения Общественной премии имени Дамира Сиразиева, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Награда присуждается за большой вклад в развитие татарского театрального искусства и создание индивидуальных творческих работ, получивших высокое признание на национальном и региональном уровне, в областях литературы, театрального искусства и киноискусства.

Торжественную церемонию вручения премии открыла народная артистка РТ Луара Шакирзянова, рассказавшая о творческом пути Дамира Сиразиева. С Большой сцены главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев озвучил имена лауреатов премии.

Руслан Вахитов – за плодотворный творческий труд и большой вклад в развитие Туймазинского государственного Татарского драматического театра.

Рафик Каюмов – за плодотворный творческий труд и большой вклад в развитие Набережночелнинского государственного Татарского драматического театра.

Айдар Заббаров – за творческий дебют – постановку спектакля «Все плывут и плывут облака» (Хасан Туфан, Туфан Миннуллин) в Татарском государственном Академическом театре имени Камала.