Казань примет чемпионат России по спортивной гимнастике

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Местом проведения чемпионата России по спортивной гимнастике в 2018 году станет Казань, передает ТАСС

Чемпионат России пройдет с 16 по 22 апреля 2018 года в Казани, он будет лично-командным. Об этом рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Она пояснила, что традиционно чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в конце февраля – начале марта, по итогам соревнований формируется состав сборной страны на весенний чемпионат Европы, который обычно проходит во второй половине апреля – начале мая. Однако в следующем году первенство Европы пройдет в начале августа в британском Глазго и поэтому отбор на него пройдет на Кубке страны в Челябинске летом.