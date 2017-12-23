(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Бегишево номинирован на звание лучшего аэропорта России в рамках четвертой Национальной премии «Воздушные ворота России», пишут «Вести КАМАЗА».

Бегишево уже дважды одерживал победу в номинации «Лучший аэропорт России» – в 2015 и 2016 году. В этом году нижнекамские воздушные ворота Татарстана номинированы в категории аэропортов с пассажиропотоком до 10 млн пассажиров в год.

Премия «Лучший аэропорт» вручается с учетом категорий и пропускной способности аэропортов. Эксперты оценивают качество обслуживания пассажиров и самолетов авиакомпаний. При оценке учитываются операционные показатели, транспортная безопасность, общая деятельность аэропортов и прочее.