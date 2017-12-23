Геннадий Зюганов возглавит штаб Павла Грудинина

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Глава КПРФ Геннадий Зюганов возглавит штаб кандидата от коммунистов на выборы Президента России Павла Грудинина, пишут «Известия».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что пленум ЦК КПРФ поддержал выдвижение директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на пост Президента России.

По информации «Известий», ключевую роль в предвыборной кампании коммунистов сыграет лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который возглавит высший оргкомитет народно-патриотических сил. Его кандидатуру одобрил пленум. Сегодня это решение должен одобрить съезд КПРФ.

«Статус Геннадия Зюганова в случае победы КПРФ будет сопоставим со статусом главы государства», – говорится в публикации.