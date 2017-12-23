Лавров отверг обвинения Джонсона в адрес России

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Кроме голословных обвинений в адрес России во вмешательстве в дела других стран пока ничего нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с российским коллегой заявил о существовании многочисленных свидетельств вмешательства России в выборные процессы в других странах.

«Мы не видели ни одного факта. Если их огромное количество, наверное, что-нибудь да утекло бы. Но пока, кроме голословных утверждений, мы ничего не слышали», – ответил Лавров.

Он напомнил, что в США в течение года десятки людей были допрошены при расследовании вмешательства РФ в американские выборы. Ни одного факта не предъявлено. Глава МИД РФ вновь попросил предъявить конкретные факты, иначе как можно «вразумительно обсуждать эту тему с кем бы то ни было».