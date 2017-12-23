Минтруд РФ напоминает о запрете подарков для госслужащих

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной защиты РФ напоминает госслужащим о соблюдении запрета на дарение и получение подарков.

В соответствии с антикоррупционным законодательством и Гражданским кодексом РФ действует запрет на подарки государственным и муниципальным служащим в связи с выполнением ими трудовых обязанностей. Исключение составляют подарки, полученные на протокольных и официальных мероприятиях, а также в трудовых командировках. Их в соответствии с законом надлежит сдать.

В остальных же случаях получение подарка должностным лицом может повлечь ответственность, вплоть до увольнения. А если подарок расценивается как взятка – и уголовную ответственность.

Должностным лицам не рекомендуется принимать подарки, в том числе и на личных тожественных мероприятиях и от друзей.

Министерство предлагает руководителям провести разъяснительную работу среди своих подчиненных и населения для обеспечения антикоррупционного законодательства.