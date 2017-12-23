Все новости Татарстан Россия

Спорт

«Нефтяник» в гостях проиграл новокузнецкому «Металлургу»

23 декабря 2017, 06:50 , Фото: Пресс-служба ХК «Нефтяник»

«Нефтяник» в гостях проиграл новокузнецкому «Металлургу» Альметьевцы уступили хозяевам со счетом 2:1.
Альметьевский «Нефтяник» уступил «Молоту-Прикамье» по буллитам
«Нефтяник» обыграл «Ижсталь» в чемпионате ВХЛ
Альметьевский «Нефтяник» – в шаге от полуфинала ВХЛ
Нападающий «Ак Барса» командирован в «Нефтяник»
Экс-хоккеист лениногорского «Нефтяника» скончался на сборах в Ангарске

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В матче ВХЛ альметьевский «Нефтяник» проиграл новокузнецкому «Металлургу», сообщает пресс-служба татарстанской команды.

Хозяева открыли счет на 7-й минуте встречи – отличился Павел Медведев.

В первом тайме гости отыграться не смогли, но на время взяли реванш во втором: Данила Воеводин на 28-й минуте забросил шайбу в ворота кузбассцев.

Однако под занавес третьей двадцатиминутки новокузнечане обеспечили себе победу. Решающую шайбу в ворота альметьевцев на 56-й минуте закинул Александр Локтев.

Завтра, 24 декабря, «Нефтяник» сыграет в Ангарске с местным «Ермаком».

«Металлург» – «Нефтяник» – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter