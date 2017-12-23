«Нефтяник» в гостях проиграл новокузнецкому «Металлургу»

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В матче ВХЛ альметьевский «Нефтяник» проиграл новокузнецкому «Металлургу», сообщает пресс-служба татарстанской команды.

Хозяева открыли счет на 7-й минуте встречи – отличился Павел Медведев.

В первом тайме гости отыграться не смогли, но на время взяли реванш во втором: Данила Воеводин на 28-й минуте забросил шайбу в ворота кузбассцев.

Однако под занавес третьей двадцатиминутки новокузнечане обеспечили себе победу. Решающую шайбу в ворота альметьевцев на 56-й минуте закинул Александр Локтев.

Завтра, 24 декабря, «Нефтяник» сыграет в Ангарске с местным «Ермаком».

«Металлург» – «Нефтяник» – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).