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Россия создаст на МКС гостиницу для туристов

23 декабря 2017, 05:06 , Фото: Anatoly Zak/RussianSpaceWeb.com

Россия создаст на МКС гостиницу для туристов Цена на билет за путешествие на орбиту продолжительностью одну или две недели может составить до 40 млн долларов.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Госкорпорация «Роскосмос» предполагает создать для космических туристов отель на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Popular Mechanics.

Гостиницей должен будет стать разрабатываемый сейчас научно-энергетический модуль НЭМ-2. В нем могут оборудовать четыре каюты, две медицинские комнаты и зону отдыха с иллюминатором. Объемы отдельных помещений составят по 2 куб. м, тогда как объем всего блока будет равняться 92 куб. м.

Помимо снабженной иллюминатором каюты космический турист получит возможность заниматься на тренажерах и доступ к Wi-Fi. Кроме того, он, возможно, сможет выйти в открытый космос в сопровождении профессионального космонавта.

Цена на билет за путешествие на МКС продолжительностью одну или две недели может составить до 40 млн долларов. Продление пребывания на орбите потребует дополнительной платы в 20 млн долларов.

Создание модуля, которое предполагается осуществить в рамках государственно-частного партнерства, обойдется в 279 – 446 млн долларов. Разрабатывающая его корпорация «Энергия» пока занята поиском средств.

Запуск НЭМ-2 может состояться не ранее 2021 года. Окупиться он должен за семь лет работы, надеются в Роскосмосе. 


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