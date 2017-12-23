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Мерцающая звезда RZ в созвездии Рыб оказалась убийцей планет

23 декабря 2017, 04:01 , Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center/ CI Lab

Мерцающая звезда RZ в созвездии Рыб оказалась убийцей планет Образовавшиеся при разрушении планет облака пыли и газа скоро упадут на поверхность светила.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Мерцание звезды RZ в созвездии Рыб оказалось вызвано поглощением светилом своих собственных планет.

К такому выводу пришли исследователи американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) при помощи орбитального телескопа XMM-Newton и наземных обсерваторий. Исследование опубликовано в Astronomical Journal, передает РИА «Новости».

Звезда RZ, находящаяся примерно в 550 световых годах от Земли, была обнаружена в начале 1960-х годов и долгое время считалась обычным молодым светилом. Однако сделанные в 2014-м наблюдения российских ученых из Пулковской обсерватории показали, что это может быть омолодившийся за счет чужой материи красный гигант.

Начавшееся в этом году мерцание звезды подогрело интерес астрономов. Оказалось, что возраст RZ не превышает 30 – 50 млн лет, но ее окружают облака из пыли и газа, характерные для очень молодых и очень старых звезд.

«Светило разрушает, а не формирует новые планеты», замечает сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Бен Цукерман. Облака вокруг него возникли при дезинтеграции находившихся рядом больших объектов, поясняет исследователь из Технологического института Рочестера Кристина Пунци.

Скопления материи вокруг звезды возникли совсем недавно, когда RZ разрушила одну или несколько планет, слишком сильно сблизившихся с ней. Они находятся примерно в 50 млн км от ее поверхности и скоро упадут на нее, уверены астрономы. 


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