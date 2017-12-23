Порошенко и Меркель обсудили вопрос обмена пленными в Донбассе

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров обсудил вопрос обмена пленными в Донбассе. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства ФРГ.

В ходе беседы украинский лидер подчеркнул, что будет работать над убыстрением процесса обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Также стороны обсудили вывод российских наблюдателей из состава Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК). Они сошлись на необходимости как можно более скорого возвращения офицеров Вооруженных сил РФ и привлечения к работе центра представителей ФРГ и Франции.

Ранее Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.