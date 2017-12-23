Все новости Татарстан Россия

Общество, Hi-Tech

На Apple подали в суд за ухудшение производительности старых iPhone

23 декабря 2017, 02:29

Заявители настаивают, что компания «вынуждает пользователей покупать новые дорогие устройства».
Продажи «iPhone» за год выросли в два раза
Apple объяснила причину занижения скорости работы старых айфонов
Apple резко снизила цены на гаджеты и аксессуары в России
Apple представила iPhone 5
Мир в ожидании продаж нового iPhone от «Apple»

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В Соединенных Штатах несколько пользователей подали в суд на корпорацию Apple за намеренное ухудшение производительности старых моделей iPhone. Об этом пишут TMZ и Chicago Sun Times, передает РБК.

Иски подали жители штатов Иллинойс, Индиана, Калифорния, Огайо и Северная Каролина – обладатели смартфонов от iPhone 5 до iPhone 7.

Заявители настаивают, что компания-производитель «вынуждает пользователей покупать новые дорогие устройства», хотя обычные сменные аккумуляторы могли бы продлить срок их службы. Суммы, которые они хотят взыскать с Apple, не называются.

Ранее корпорация объяснила замедление работы гаджетов старых моделей желанием избежать самопроизвольного выключения iPhone с изношенными батареями.

Российские же пользователи произведенных Apple устройств вряд ли смогут защитить свои интересы в суде, так как иск следует подавать по местонахождению самой компании, а не ее представителя. Об этом газете «Известия» заявил юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter