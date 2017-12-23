Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

ВОЗ намерена включить игроманию в список психических расстройств

23 декабря 2017, 01:59

По имеющимся оценкам, лишь 0,2 процента всех геймеров страдают игроманией.
Пропавшего школьника нашли в Приморье
В ЕАО подросток убил родственника из-за компьютерной игры
В Нижнекамске прошел чемпионат по компьютерным играм
Участие в проекте «МММ-2011» подобно игромании
Предпринимательница из Мензелинска проиграла на игровых автоматах 1 миллион рублей

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может уже в наступающем 2018 году внести игроманию в Международную классификация болезней (МКБ) как психическое расстройство. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на New Scientist.

При этом в последний раз ВОЗ вносила изменения в Международную классификация болезней 27 лет назад.

Точное определение игромании пока отсутствует, однако известно, что оно будет включать перечень симптомов, среди которых будет и «приоритет игры перед другими видами деятельности». Для постановки диагноза необходимо будет не менее года наблюдений.

Предполагается, что в мире лишь 0,2 процента среди всех геймеров относятся к числу страдающих игроманией. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter