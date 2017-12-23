ВОЗ намерена включить игроманию в список психических расстройств

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может уже в наступающем 2018 году внести игроманию в Международную классификация болезней (МКБ) как психическое расстройство. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на New Scientist.

При этом в последний раз ВОЗ вносила изменения в Международную классификация болезней 27 лет назад.

Точное определение игромании пока отсутствует, однако известно, что оно будет включать перечень симптомов, среди которых будет и «приоритет игры перед другими видами деятельности». Для постановки диагноза необходимо будет не менее года наблюдений.

Предполагается, что в мире лишь 0,2 процента среди всех геймеров относятся к числу страдающих игроманией.