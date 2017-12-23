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Драка двух коал на австралийской дороге попала на видео

23 декабря 2017, 01:14

Из-за выясняющих отношения животных на шоссе образовалась небольшая пробка.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Драка двух коал на дороге в городе Стерлинге, расположенном неподалеку от Аделаиды, столицы штата Южная Австралия, попала на видео. Об этом сообщает портал news.com.au.

Животные по неизвестной причине начали выяснять отношения прямо на проезжей части. В результате на дороге образовалась небольшая пробка. Водители сигналили, пытаясь прогнать коал, но не добились успеха. Утомившись, драчуны удалились сами.

Ставшая свидетельницей инцидента Маргарет Смит опубликовала ролик на своей странице в Facebook’е в четверг, 21 декабря. С тех пор он набрал почти 17 млн просмотров. Позднее запись появилась и на YouTube.

Неожиданный успех видео, которое она обнародовала по просьбе своего кузена, изумил г-жу Смит. При этом она не удержалась от того, чтобы высказать предположение относительно причины конфликта. По ее мнению, коалы могли подраться из-за самки. 


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