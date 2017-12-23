Порошенко и Тиллерсон сблизили позиции по миротворческой миссии в Донбассе

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон в ходе телефонных переговоров скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

В ходе разговора стороны также обсудили обострение ситуации в Донбассе и вывод российских наблюдателей из состава Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

Порошенко поблагодарил Тиллерсона за продолжающийся санкционный режим в отношении РФ и сохраняющуюся поддержку Украины. Госсекретарь заверил собеседника, что США сохранят верность избранному курсу.

Кроме того, на переговорах обсуждались идущие на Украине реформы. Президент этой страны в том числе сообщил руководителю Госдепартамента, что процесс создания Антикоррупционного суда разблокирован.