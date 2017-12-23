В Татарстане дан старт отборочным турам IX сезона проекта «Кадровый резерв»

(Набережные Челны, 23 декабря, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Более 250 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет приняли участие в отборочном туре IX сезона Республиканского проекта «Кадровый резерв», который прошел в Набережных Челнах.

В «Кадровом резерве» происходит отбор, обучение и сопровождение молодых лидеров, которые впоследствии получают шанс попробовать себя на государственной или муниципальной службе. Проект помогает молодым людям развить деловые и личные качества.

Как поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» исполнительный директор проекта Андрей Петухов, участникам предстояло пройти анкетирование, тестирование на знание основ государственного устройства республики и России, а также пройти собеседование. На собеседовании выступили эксперты в области молодежной политики, бизнеса, менеджмента, PR, а также психологи.

В нынешнем сезоне проекта свои заявки подали 1362 человека из 39 районов и городов Татарстана, это немногим больше прошлого года. В этом году образовательная программа будет разделена по четырем специализированным модулям: «Менеджмент проектов в сфере молодежной политики», «Социальные медиа», «Топ менеджмент НКО» и «Молодые профессионалы Татарстана».

За шестилетнюю историю в проекте приняли участие более 12 тысяч человек, из них 1940 прошли учебу, 200 стали государственными и муниципальными служащими, еще 260 получили повышение по служебной и карьерной лестнице на предприятиях и организациях Татарстана.

С 23 по 25 декабря отборочные туры пройдут в Казани на базе молодежного кластера «Академия» на Тукая 72.



