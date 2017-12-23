Спектакль Туфана Имамутдинова «Алиф» покажут в Казани на сцене «АРТХАБа» Хабенского

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 24 декабря, на сцене нового артпростанства Константина Хабенского в Казани «АРТХАБ» покажут пластический моноспектакль «Алиф». Постановка главного режиссера Казанского ТЮЗа Туфана Имамутдинова «Алиф», или «Зов начала» (первая буква арабского алфавита) рассказывает об изменениях в культуре татарского народа, которые произошли в результате перехода татарского алфавита на латиницу.

В 1939 году с переходом на кириллицу семь букв пропадает из алфавита. Язык теряет свою глубину, гармоничность. В результате этих потерь исчезает ритм, форма, рифма, стиль и первоначальный смысл произведений, созданных в древности. Для постановщика это означает, что национальная идеология, возникшая с Х века, попросту исчезает.

После премьеры 20 сентября на малой сцене Татарского театра имени Галиаскара Камала пластическим спектаклем заинтересовались эксперты российской Национальной театральной премии «Золотая маска». Критики посетили Казань в конце октября. Уже 2 ноября стало известно, что спектакль получил сразу три номинации: за лучший спектакль, работу балетмейстера и лучшую мужскую роль. Так, творческая биография Нурбека Батуллы вновь пустила виток в сторону татарских корней, национальной культуры.

Спектакль состоит из трех частей. В первой части посредством танца «пишутся» буквы мертвого татарского алфавита арабской вязью. Звучат названия этих букв. Во второй части три девушки пропевают стихотворение татарского поэта Габдуллы Тукая «Туган тел». Первая произносит буквы «утерянного» татарского алфавита, вторая – пропевает слова, третья – строчку . Третья часть – собрание двух предыдущих частей воедино, где звучит полное стихотворение Тукая в три голоса. Танцовщик Нурбек Батулла олицетворяет поэта и завершение той культурной эпохи, которая тысячу лет формировала татарский народ.