Авиакомпания РТ в 2018 году продолжит полеты по трем субсидируемым направлениям

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» в 2018 году продолжит выполнение рейсов из Казани в Самару, Нижний Новгород и Пермь. Полеты будут выполняться по субсидируемой программе, сообщает Миндортранс РТ.

Субсидируемые полеты будут выполняться со 2 января. По всем направлениям длительность перелета составит час.

Стоимость билетов в одну сторону при покупке на сайте авиакомпании в Нижний Новгород составит от 2348 рублей, Самару – от 2831 рубля, Пермь – от 3315 рублей.