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Авиакомпания РТ в 2018 году продолжит полеты по трем субсидируемым направлениям

23 декабря 2017, 04:25

Полеты по субсидируемой программе будут выполняться в Самару, Нижний Новгород и Пермь.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» в 2018 году продолжит выполнение рейсов из Казани в Самару, Нижний Новгород и Пермь. Полеты будут выполняться по субсидируемой программе, сообщает Миндортранс РТ.

Субсидируемые полеты будут выполняться со 2 января. По всем направлениям длительность перелета составит час.

Стоимость билетов в одну сторону при покупке на сайте авиакомпании в Нижний Новгород составит от 2348 рублей, Самару – от 2831 рубля, Пермь – от 3315 рублей. 


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