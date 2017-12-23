По просьбам казанцев в предновогодние дни в Казанской ратуше повторят «Щелкунчика»

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). С 25 по 27 декабря в Казанской ратуше пройдут новогодние представления для детей «Новые приключения Щелкунчика». Этот спектакль – возрождение традиции дореволюционных балов в Дворянском собрании.

Спектакль уже шел в Казани в конце 2016 года. Однако по многочисленным просьбам казанцев, не попавших на представление ранее, его создатели решили повторить его накануне 2018 года.

«В этот раз фантазии на тему «Щелкунчика» мы решили сделать более интерактивными. На протяжении всего представления дети активно участвуют в спектакле. Например, побеждают главного злодея сказки Мышиного короля закидыванием сладостями» – рассказал корреспонденту «Татар-информ» директор арт-резиденции Константина Хабенского «Арт Хаб», режиссер Михаил Волконадский.

Он также отметил, что выбор на «Щелкунчика» пал не случайно. В прошлом году исполнилось ровно 200 лет, как сказка Гофмана «вышла в свет». Спектакль написан специально для интерьеров ратуши, поскольку первый дворянский новогодний бал прошел здесь, теперь уже, 161 год назад.

Спектакли буду проходить по три раза в день. Отдельно пройдут и благотворительные представления для ребят из интернатов, приютов, многодетных семей, а также детей с ограниченными физическими возможностями

Полный текст интервью с Михаилом Волконадским читайте на портале «События».

