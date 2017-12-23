В Елабуге откроется выставка детских и молодежных движений страны

(Елабуга, 23 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужский институт КФУ запускает общественный проект по созданию выставки истории детских и молодежных движений страны. В вузе готовы принять в дар любые атрибуты, такие как пионерский галстук, значок, горн, знамя и другие предметы, так или иначе связанные с пионерией, комсомолом и другими движениями.

Выставку планируют открыть на факультете психологии и педагогики. «Пионерская, комсомольская организации – это важный этап в истории нашей страны. Мы, молодое поколение, знаем о деятельности комсомольцев, пионеров только из книг, фильмов и рассказов старшего поколения, поэтому с большой признательностью примем в дар любую атрибутику, связанную с этими движениями. Это могут быть грамоты, значки, документы и др.», – рассказала замдекана факультета педагогики и психологии Елабужского института КФУ.

Принести экспонаты можно по адресу: Елабуга, ул.Азина, 98. Выставка будет открыта для посещения всем желающим.