В музеях Елабуги стартовали сказочные представления для детей

(Елабуга, 23 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова) . В музеях Елабуги стартовали новогодние представления для детей. В рамках ежегодного проекта местные музейщики подготовили сказочные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Так, в музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева детей ждет увлекательное путешествие под названием «Чего на свете не бывает!» Вместе с Бабой-Ягой, Кощеем Бессмертным, Золотой рыбкой и другими сказочными героями школьники совершат подвиги в старинных стенах музея, выполняя задания и проходя испытания.

Своя новогодняя программа и в музее истории города, где дети попадют на театрализованное представление «Синяя птица», встречаются с героями знаменитой сказки –Тильтиль и Митиль.

