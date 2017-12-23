В Елабуге в этом году построили 50 тыс. кв. м жилья

(Елабуга, 23 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году строители в Елабуге планируют сдать 50 тыс. кв. м жилья. Из них 47 тыс. кв. м уже сданы. Сегодня работы завершаются в доме по ул. Горького площадью 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МКУ «Департамент строительства» при исполкоме района.

Это 56-квартирный дом, который возводится по линии ГЖФ. «Планируем дом сдать к 30 декабря этого года актом ввода. На сегодня остались финишные отделочные работы. Все наружные сети подведены: газ подан, отопление есть, вчера воду подключили и сегодня подключим электричество», — отметил директор МКУ «Департамент строительства» Расмис Ильязов.

Участники социальных программ, в том числе дети-сироты смогут заселиться в дом уже в начале следующего года, сказал руководитель департамента. Это будет второй дом, который сдается по социальной программе. Первый дом сдали в ноябре, здесь уже живут участники программы «Социальная ипотека», а также так называемые «аварийщики» и врачи-получатели грантов.

В следующем году строители планируют начать строительство еще двух социальных домов. Как сообщают в МКУ «Департамент строительства», оба дома расположатся в микрорайоне 4-5-3.

