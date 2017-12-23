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Шашисты Высокогорского района победили на первенстве Татарстана

23 декабря 2017, 05:37

Победители республиканских соревнований поедут на первенство России, которое традиционно проводится в дни весенних каникул.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Шашисты Высокогорского района РТ Анна Романова и Павел Девин стали победителями первенства республики по русским шашкам в своих возрастных категориях, пишет газета «Высокогорские вести».

В соревнованиях, которые прошли в Казани, приняли участие 95 шашистов из Высокой Горы, Зеленодольска, Чистополя, Казани, а также гости из Удмуртской Республики. Спортсмены соревновались в возрастных категориях от восьми до шестнадцати лет.

Ученица высокогорской школы № 4 Анна Романова впервые стала победительницей республиканских соревнований, а у Павла Девина – уже четвертый кубок. Он не раз участвовал в первенстве России, но занимал лишь пятое место. В планах у тренера и его подопечного занять призовое место в российских соревнованиях.

Победители республиканских соревнований поедут на первенство России, которое традиционно проводится в дни весенних каникул. Если участник займет призовое место, то из бюджета Татарстана ему в течение года будут выплачивать стипендию.

 


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