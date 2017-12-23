Дома культуры в Высокогорском районе поборются за лучшее новогоднее оформление

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В преддверии Нового года в Высокогорском районе среди домов культуры стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление. Об этом пишет газета «Высокогорские вести».
В селе Мульма на территории учреждения уже появилась украшенная светодиодными гирляндами елка, также слеплены снежные и ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, снеговиков и символа 2018 года – собаки. С наступлением вечера на улице загораются зимние фонтаны и снежинки.
Директор Мульминкого дома культуры Динар Зиннатуллин признался, что цель не только победить в конкурсе. Самое главное – удивить жителей новой программой и новым форматом проведения праздника. Артисты Дома культуры готовятся дать грандиозный концерт.