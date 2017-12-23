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Дома культуры в Высокогорском районе поборются за лучшее новогоднее оформление

23 декабря 2017, 02:20

В селе Мульма уже появилась украшенная светодиодными гирляндами елка, также слеплены снежные и ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В преддверии Нового года в Высокогорском районе среди домов культуры стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление. Об этом пишет газета «Высокогорские вести».

В селе Мульма на территории учреждения уже появилась украшенная светодиодными гирляндами елка, также слеплены снежные и ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, снеговиков и символа 2018 года – собаки. С наступлением вечера на улице загораются зимние фонтаны и снежинки.

Директор Мульминкого дома культуры Динар Зиннатуллин признался, что цель не только победить в конкурсе. Самое главное – удивить жителей новой программой и новым форматом проведения праздника. Артисты Дома культуры готовятся дать грандиозный концерт.

 


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