В лесах Бавлинского района стало больше зверей

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В лесах Бавлинского района зафиксирован рост численности животных, сообщает районный отдел Управления по охране и использованию объектов животного мира Татарстана.

По данным переписи животных 2017 года, в бавлинских лесах обитают более 40 лосей, около 70 косуль, чаще стали встречаться рыси. Зацев тоже стало больше из-за запрета в течение нескольких лет охоты на длинноухих.

Увеличению численности животных способствует целенаправленная работа, проводимая Управлением по охране и использованию животного мира.

В лесах района установлены 50 кормушек для лосей и косуль. Ведутся и работы по профилактике болезней животных. Так, разбросано в лесах 20 тысяч доз приманок с вакциной против бешенства животных. Ведется плановая работа по регулированию численности лис и кабанов, являющихся разносчиками вируса бешенства и африканской чумы свиней.