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Казанцы изготовили handmade игрушки для детей с инвалидностью

23 декабря 2017, 00:57

Участники мероприятия смастерили 50 новогодних, праздничных игрушек, которые отправились в школы для детей с ограниченными возможностями № 7 и № 61.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В Музее истории государственности Татарстана прошли мастер-классы по декупажу, фетру, декорированию в стиле «прованс», сообщает благотворительный фонд «Счастливые истории».

Участники мероприятия смастерили 50 новогодних, праздничных игрушек, которые отправились в школы для детей с ограниченными возможностями № 7 и № 61.

Чтец проекта «Классные чтения» Оксана Охотникова прочла в коррекционных школах новогодние произведения, после чего дети украсили елки handmade игрушками горожан.

Благотворительные мероприятия призваны мотивировать жителей столицы совершать благие дела и прививать семейные традиции воспитанникам коррекционных учреждений.


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