Казанцы изготовили handmade игрушки для детей с инвалидностью

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В Музее истории государственности Татарстана прошли мастер-классы по декупажу, фетру, декорированию в стиле «прованс», сообщает благотворительный фонд «Счастливые истории».
Участники мероприятия смастерили 50 новогодних, праздничных игрушек, которые отправились в школы для детей с ограниченными возможностями № 7 и № 61.
Чтец проекта «Классные чтения» Оксана Охотникова прочла в коррекционных школах новогодние произведения, после чего дети украсили елки handmade игрушками горожан.
Благотворительные мероприятия призваны мотивировать жителей столицы совершать благие дела и прививать семейные традиции воспитанникам коррекционных учреждений.