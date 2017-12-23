Составлен рейтинг сотни самых ненадежных паролей года

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Специалисты компании SplashData составили ежегодный рейтинг 100 самых ненадежных паролей года, пишет Lenta.ru со ссылкой на CSO.

При составлении рейтинга были изучены около пяти миллионов паролей, взломанных в этом году. Четвертый год подряд рейтинг самых ненадежных паролей заняла комбинация 123456. На второй строчке списка расположился password («пароль»), а третья позиция досталась 12345678.

По словам специалистов, в этом году пользователи начали массово использовать пароли, связанные с киноэпопеей «Звездные войны». В компании SplashData предупредили, что использовать пароль starwars («звездные войны») опасно.