Ученые спрогнозировали ближайшее будущее человечества

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В будущем средняя масса тела мужчин увеличится, а женщины начнут раньше заводить детей, заявили ученые Калифорнийского университета в Ирвайне, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

По словам специалистов, благодаря естественному отбору увеличивается частота таких признаков, как высокий индекс массы тела (ИМТ) и раннее деторождение.

Также исследователи отметили, что, хотя у мужчин с большой массой тела в среднем больше детей, те, кто страдает ожирением, чаще оказываются бесплодными. Таким образом, естественный отбор благоприятствует большой мышечной массе. Тем не менее, возможно, что от количества потомства зависит ИМТ.