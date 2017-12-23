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Наука и образование

Ученые спрогнозировали ближайшее будущее человечества

23 декабря 2017, 21:49

По словам специалистов, благодаря естественному отбору увеличивается частота таких признаков, как высокий индекс массы тела и раннее деторождение.

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В будущем средняя масса тела мужчин увеличится, а женщины начнут раньше заводить детей, заявили ученые Калифорнийского университета в Ирвайне, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

По словам специалистов, благодаря естественному отбору увеличивается частота таких признаков, как высокий индекс массы тела (ИМТ) и раннее деторождение.

Также исследователи отметили, что, хотя у мужчин с большой массой тела в среднем больше детей, те, кто страдает ожирением, чаще оказываются бесплодными. Таким образом, естественный отбор благоприятствует большой мышечной массе. Тем не менее, возможно, что от количества потомства зависит ИМТ.


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