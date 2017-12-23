Все новости Татарстан Россия

Культура

В фильме «Звездные войны: Последние джедаи» снялся мальчик из России

23 декабря 2017, 22:56 , Фото: instagram.com

В фильме «Звездные войны: Последние джедаи» снялся мальчик из России Юному актеру Темирлану Блаеву всего десять лет, он уроженец Кабардино-Балкарии.
Трейлер нового эпизода «Звездных войн» набрал 5,3 млн просмотров за сутки
В США фанат «Звездных войн» официально сменил имя на Дарт Вейдер
В Америке мужчину убили за спойлеры к «Звездным войнам»
Белый дом отклонил петицию с предложением построить «Звезду смерти»
Музыку из «Звездных войн» сочли самой незабываемой в истории кино

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В фильме «Звездные войны: Последние джедаи» мальчик из России сыграл эпизодическую, но важную для сюжета роль.

Юному актеру Темирлану Блаеву всего десять лет, он уроженец Кабардино-Балкарии. Его родители – Анзор и Оксана Блаевы. Папа мальчика рассказал об участии сына в съемках в своем Instagram.

«Наконец, пришло время, когда мы можем рассказать о том, что нашему Темирлану посчастливилось получить роль в Звездных Войнах 8! Полтора года мучительного ожидания позади, и до последнего дня мы не знали, войдет он в финальный релиз или нет. Роль небольшая, но очень важная. Надеюсь, вам понравится!», — говорится в сообщении.

Темирлан Блаев сыграл роль раба, который следит за фатирами (похожие на лошадей животные, которых используют на ипподроме в городе Канто-Байт). Его персонаж помогает бывшему штурмовику Финну (Джон Бойега) и девушке-механику Роуз (Келли Мари Трэн) сбежать от полиции, выпустив зверей на волю.

В конце картины он выходит на крыльцо, чтобы подмести его, и тянется за метлой, а та внезапно сама прыгает к нему в руку — это означает, что у мальчика есть способность чувствовать Силу, как это делают джедаи и ситхи.

 

Наконец пришло время когда мы можем рассказать о том, что нашему Темирлану @tem_blai посчастливилось получить роль в Звёздных Войнах 8! Полтора года мучительного ожидания позади и до последнего дня мы не знали войдёт он в финальный релиз или нет. Роль небольшая, но очень важная. Надеюсь вам понравится! It is finally that time when we can announce that our Temi @tem_blai is a very lucky boy who got a role in Star Wars 8! It was a 1.5 years of painful waiting and up to the last day we didn't know is he included in the final cut or not. The role is small but very important. I hope you'll like it!

Публикация от Anz (@anz_blai)


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter