В фильме «Звездные войны: Последние джедаи» снялся мальчик из России

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В фильме «Звездные войны: Последние джедаи» мальчик из России сыграл эпизодическую, но важную для сюжета роль.



Юному актеру Темирлану Блаеву всего десять лет, он уроженец Кабардино-Балкарии. Его родители – Анзор и Оксана Блаевы. Папа мальчика рассказал об участии сына в съемках в своем Instagram.



«Наконец, пришло время, когда мы можем рассказать о том, что нашему Темирлану посчастливилось получить роль в Звездных Войнах 8! Полтора года мучительного ожидания позади, и до последнего дня мы не знали, войдет он в финальный релиз или нет. Роль небольшая, но очень важная. Надеюсь, вам понравится!», — говорится в сообщении.



Темирлан Блаев сыграл роль раба, который следит за фатирами (похожие на лошадей животные, которых используют на ипподроме в городе Канто-Байт). Его персонаж помогает бывшему штурмовику Финну (Джон Бойега) и девушке-механику Роуз (Келли Мари Трэн) сбежать от полиции, выпустив зверей на волю.



В конце картины он выходит на крыльцо, чтобы подмести его, и тянется за метлой, а та внезапно сама прыгает к нему в руку — это означает, что у мальчика есть способность чувствовать Силу, как это делают джедаи и ситхи.