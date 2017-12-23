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Культура

Дети со всей России выступят на фестивале «Слияние культур» в Казани

23 декабря 2017, 20:50

Мероприятие пройдет 25 декабря в Молодежном центре «АК Барс».
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Конкурс «Слияние культур» пройдет в Казани
Дети России соберутся в Казани на фестиваль «Слияние культур»
Детский фестиваль «Слияние культур» состоится в Казани

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В Казани состоится фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Слияние культур» в рамках международного проекта «Салют талантов», сообщает пресс-служба фестиваля.

Мероприятие пройдет 25 декабря в молодежном центре «Ак Барс».

В концерте примут участие дети и подростки из Энгельса, Усинска, Казани и других городов России.

Юные таланты представят национальные, эстрадные и современные танцы, отечественные и зарубежные музыкальные композиции, а также художественные произведения различных авторов.

Участников фестиваля будут оценивать народные и заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, известные театралы, хореографы и музыканты. Имена жюри до начала конкурса не разглашаются.

Вход на концерт свободный.

 


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