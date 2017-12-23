Дети со всей России выступят на фестивале «Слияние культур» в Казани

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В Казани состоится фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Слияние культур» в рамках международного проекта «Салют талантов», сообщает пресс-служба фестиваля.
Мероприятие пройдет 25 декабря в молодежном центре «Ак Барс».
В концерте примут участие дети и подростки из Энгельса, Усинска, Казани и других городов России.
Юные таланты представят национальные, эстрадные и современные танцы, отечественные и зарубежные музыкальные композиции, а также художественные произведения различных авторов.
Участников фестиваля будут оценивать народные и заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, известные театралы, хореографы и музыканты. Имена жюри до начала конкурса не разглашаются.
Вход на концерт свободный.