Жертвы насилия попали в повышенную группу риска по заболеваниям сердца

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Подвергшиеся насилию или ставшие его свидетелями дети и подростки попадают в повышенную группу риска получения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, пишет Lenta. Ru со ссылкой на журнал Американской ассоциации сердца Circulation.

Ученые в результате многочисленных наблюдений выяснили, что у свидетелей насилия или жертв сексуального преступления, психологического давления возрастает риск развития инфаркта, инсульта, гипертонии, ожирения, диабета, коронарной недостаточности.

Специалисты усматривают взаимосвязь между насилием и болезнями в психических, биологических и поведенческих реакциях на стресс.