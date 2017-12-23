Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

Жертвы насилия попали в повышенную группу риска по заболеваниям сердца

23 декабря 2017, 23:53

Специалисты усматривают взаимосвязь между насилием и болезнями в психических, биологических и поведенческих реакциях на стресс.
Гормональная терапия снижает риск инсульта и инфаркта у мужчин – ученые
Финские ученые разработали мобильное приложение, распознающее симптомы инфаркта
В Пензенской области помогут "сердечникам" справиться с недугом
Перевод часов влияет на риск инфаркта, считают ученые
В сезон новогодних праздников резко возрастает число смертей от инфарктов

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Подвергшиеся насилию или ставшие его свидетелями дети и подростки попадают в повышенную группу риска получения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, пишет Lenta. Ru со ссылкой на журнал Американской ассоциации сердца Circulation.

Ученые в результате многочисленных наблюдений выяснили, что у свидетелей насилия или жертв сексуального преступления, психологического давления возрастает риск развития инфаркта, инсульта, гипертонии, ожирения, диабета, коронарной недостаточности.

Специалисты усматривают взаимосвязь между насилием и болезнями в психических, биологических и поведенческих реакциях на стресс.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter