Татарстан присоединится к всероссийской акции «Письма добра»

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). В этом году Татарстан и Казань присоединятся к всероссийской социальной акции «Письма добра». В республике ее проведут региональное отделение Российского движения школьников и организация «Мы нужны друг другу».

Участниками акции в РТ станут 250 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и десять домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в которых проживают более 800 человек, сообщают организаторы.

Активисты вместе с воспитанниками детских домов и школ-интернатов будут изготавливать новогодние поделки, елочные игрушки и подарочные открытки для пожилых людей, проживающих в домах престарелых.

Акции пройдут в Алексеевском, Альметьевском, Арском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Кайбицком, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском, Нижнекамском, Новошешминском, Сармановском и Чистопольском районах, а также в Казани.

С 24 по 29 декабря республиканские участники Российского движения школьников организуют выезды в Альметьевский, Елабужский, Зеленодольский, Лаишевский, Лениногорский и Чистопольский районы.

В Альметьевске 27-го числа активисты познакомятся с воспитанниками детского дома, а затем вместе посетят Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов Сармановского района и организует там праздничный концерт.

В Чистопольском детском доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 28 декабря пройдет встреча активистов, в которой примут участие депутаты Госдумы.

Впервые акция стартовала год назад, 22 декабря 2016-го.